Tientallen bij herdenking bombardement van 1940 bij beeld Zadkine

Honderd dagen na brand krabbelt BVCB op: ‘Onze blik staat, ondanks de beperkin­gen, vooruit’

Het is morgen 100 dagen geleden dat BVCB werd getroffen door een brand die het kantinegebouw van de club in de as legde. Voorzitter Ronald Helder over hoe het nu met de Bergschenhoekse club gaat.