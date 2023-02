Tieners opgepakt voor beschieten van woning in Spijkenisse

Lokale Cupido’s zoeken mannelijke single 50+’ers die willen speeddaten voor het goede doel

Lokale Cupido’s Laura van Veenendaal en Natascha de Ruiter van Mingle the Single, ervaringsdeskundigen in het maken van matches, komen in actie voor het goede doel. Zaterdag 11 februari organiseren zij samen met Stichting Jarige Job het evenement Daten met je Hart in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek.

6 februari