Thrillerschrijver Ruud droomt van het succes van Dan Brown, nu maar hopen dat iemand zíjn boek wil kopen

Piershil eerste opvangloca­tie voor Oekraïense vluchtelin­gen in de Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard heeft aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid doorgegeven dat ze op korte termijn in het oude gemeentehuis in Piershil Oekraïense vluchtelingen kan opvangen. De vluchtelingen zouden daar als eerste opvanglocatie en in het naastgelegen gebouw De Wurf tijdelijk kunnen worden ondergebracht.

14 maart