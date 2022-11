Tevergeefse paniek om achtergelaten kinderwagen bij water: moeder blijkt eendjes aan het voeren te zijn

Familie zamelt na dodelijke botsing geld in voor ‘Jes­se-waardige uitvaart’

Om hem een ‘Jesse-waardige’ uitvaart te gunnen, zamelt de familie van de 20-jarige Strijenaar die afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een noodlottig verkeersongeval op de Boomdijk in Klaaswaal geld in. De teller knalde in rap tempo ruim boven de gehoopte 10.000 euro.

21 november