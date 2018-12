Test met drone en warmtecamera op Tiengemeten

In alle vroegte namen de onderzoekers van het Waterschap Rivierenland de pont vanuit Nieuwendijk naar Tiengemeten. Daar stegen nog voor de zon op kwam de eerste drones op. Met een warmtecamera die op de kleine, onbemande helikopter is bevestigd werd vooral gezocht naar muskusratten. ,,Want wij beheren het muskusrattenbestand ook in de Hoeksche Waard’’, zegt Jelmer Krom van het waterschap.



Voorkomen moet namelijk worden dat de muskusratten vanaf het eiland het Haringvliet overzwemmen en zich permanent vestigen op het vaste land van de Hoeksche Waard. Wanneer dat gebeurt, is het leed namelijk niet te overzien. Krom: ,,Zij kunnen snel dijken en kades ondergraven waardoor deze onveilig worden. Dat mag echt niet gebeuren.’’