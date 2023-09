Terwijl het lichaam van Arie (22) klaargemaakt wordt voor de uitvaart, kijkt de documentairecrew mee

In de ooit zo rustige senioren­flat is de buurman nu vaak een junk of psychia­trisch patiënt: ‘We zijn bang’

Een dodelijke schietpartij in een voormalige ouderenflat in Hoogvliet. Het is het dieptepunt voor de bewoners, die al langere tijd klagen over overlast. De afgelopen jaren zagen zij hun flat afglijden, en dat gebeurt bij veel meer seniorencomplexen: ,,Ik snap het niet, ze stoppen hier iedereen maar in lijkt het.”