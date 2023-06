Terugdraaien promotie van agent die racistische uitspraak deed: ‘cancelcultuur’ of niet?

Voorstel afschaffen Zondagswet valt niet in goede aarde: ‘Disco tijdens kerkdienst is nergens voor nodig’

Het voorstel van de Rotterdamse VVD om de Zondagswet af te schaffen schiet bij de ChristenUnie en dominee Harold Schorren van de Laurenskerk in het verkeerde keelgat. De afgelopen weken hadden de zondagsdiensten in de Laurenskerk last van herrie afkomstig van evenementen op de Binnenrotte. ‘Het is een kwestie van fatsoen om rekening met elkaar te houden.’