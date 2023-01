Tegenvaller voor Sparta: Koki Saito wekenlang uit de roulatie

Vito van Crooij, die in Waalwijk eveneens al voor rust naar de kant moest, is er in Nijmegen wel gewoon bij. Dat geldt ook voor de andere spelers die kampten met pijntjes, zoals Shurandy Sambo. ,,In de laatste wedstrijd liep iedereen wel een beetje op zijn laatste benen”, vertelt Steijn, wijzend naar het drukke programma dat Sparta na de winterstop moet verteren. ,,Vandaar dat we in die eindfase ook niet meer bij machte waren om voor de winst te spelen.”