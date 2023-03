Tegeltaxi weer van stal om gewipte tegels op te halen

Geen ‘tweede’ meer, leegloop in de jeugd, toch koerst Ventura op titel af: ‘Kun je geen selectie noemen’

Een leegloop in de selectie, het tweede dat nu recreantenkorfbal speelt, geen A’tjes meer. Maar, er is bij Ventura Sport nog wel een ‘eerste’. Met een aanvoerder die als laatste van de oude kern nog prestatief speelt. Die nog veel te fanatiek is om al af te bouwen en nu met zíjn club zowaar afkoerst op de zaaltitel. ,,Wil alles kunnen geven, niet op donderdagavond half acht een berichtje krijgen dat we niet gaan trainen.”