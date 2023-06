Taxichauffeur (56) randt passagiere aan, maar wordt vrijgesproken van verkrachting

Sjaan vreest voor haar dieren op de kinderboer­de­rij: vliegen­over­last kan fatale gevolgen hebben

Paard Joop heeft een speciaal vliegenmasker nodig en voor Shablis komt daar nog eens een duur vliegendeken bovenop om te voorkomen dat hij last heeft van de insecten. Het was al sappelen voor Sjaan de Roode op de kinderboerderij in Heijplaat, de fiks toegenomen vliegenoverlast maakt het er niet beter op. ,,We kijken met angst en beven naar komend weekend.”