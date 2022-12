Tanken in België loont niet meer voor Hoeksche Waarders

We lusten er wel chocolade van: aantal chocola­tiers met bijna 30 procent gestegen

Het lijkt alweer even geleden dat we in de lockdown massaal chocolade gingen eten. Vooral in de Rotterdamse regio wisten we wel raad met deze lekkernij. Dat is volgens de Kamer van Koophandel goed te merken. De afgelopen jaren is het aantal chocolatiers met bijna 30 procent gestegen. Linda Veldman van Chocolin in Oud-Beijerland is een van hen.

23 december