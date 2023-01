Tachtig jaar na zijn vergassing in Auschwitz eigen pad voor Dordtse rabbijn: ‘Zo’n bescheiden man’

Gezocht: nieuwe kroonbe­noem­de burgemees­ter voor Hoeksche Waard, afscheid Aptroot is nu zeker

Dat Charlie Aptroot slechts tijdelijk ‘op de winkel zou passen’, was al bekend sinds zijn aanstelling in maart 2022 als waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard. Maar het einde is nu echt in zicht. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester die naar verwachting dit najaar nog geïnstalleerd zal worden.

19 januari