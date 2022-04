’t Tramhuys in Strijen gesloopt, na vijf jaar gesteggel is de weg vrij voor bouw van woningen

Karakteris­tie­ke Tramhuys wordt eindelijk gesloopt, maar boosheid overheerst: ‘Jarenlang op vuilnis­belt gewoond’

Het karakteristieke Tramhuys in Strijen wordt binnenkort gesloopt en er komen zes woningen voor in de plaats. De buren zijn boos: ,,Wij hebben jarenlang op een vuilnisbelt gewoond en nu hebben we ons huis voor ver onder de vraagprijs moeten verkopen, en dát in deze tijd.”

29 maart