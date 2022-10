Symboolpolitiek of niet, regenboogvlaggen in de polder doen andersgeaarden veel goed: ‘Ze zeggen ons welkom’

Elard schrijft dichtbun­del over fascinatie voor Tiengeme­ten: ‘Een groots leven in miniatuur’

Drie jaar lang woonde en werkte Elard Pijnaken op Tiengemeten. Het natuureilandje in het Haringvliet deed in hem een dichtdrang ontstaan die uitmondde in poëziebundel De Overkant. Maar, rijmelarij zoals in sinterklaasgedichten verdient het eiland in de ogen van de dichter niet.

3 oktober