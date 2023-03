Supporters uit Amsterdam toelaten bij Feyenoord-Ajax, daar komen bruiloften en rood-witte baby’s van

Bewoners Oosterse Gorzen: ‘Word ons wijkje nu gesloopt, of mogen we blijven? En zo ja, wie dan?’

Bewoners van de Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland zitten al ruim twee jaar in spanning of hun huurhuizen nu gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden. Onafhankelijk onderzoek stelt dat renovatie mogelijk is. De verhuurder heeft echter een voorkeur voor sloop. Maar dat zou betekenen dat wellicht een deel van de huidige bewoners niet meer kan terugkeren op het oude, vertrouwde honk. En dat steekt.