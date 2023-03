Superverse én transparante melk: Melk van Berta 38 of Betsie 23?

Woning­brand in Dordrecht, omwonenden alarmeren brandweer

De brandweer in Dordrecht is maandagavond uitgerukt voor een brand in de Van Ewijckstraat in Dordrecht. Omwonenden hoorden de rookmelder in de woning afgaan en zagen vlammen, waarop ze de brandweer waarschuwden. Zover bekend raakte niemand gewond.