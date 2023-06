Suikerdorp Puttershoek krijgt Zoete Zaterdag

Bloem die (bijna) nooit bloeit, groeit in Klaaswaal. ‘Ineens kwamen er twee meterslan­ge antennes uit’

In Klaaswaal groeit een bloem die (bijna) nooit bloeit. En al helemaal niet in Nederland, omdat de vezelplant waar deze meterslange bloeiwijzen bezet met gele of rode bloemen oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland komt. De naam van dit op een yucca lijkende struikje: Nieuw-Zeelands vlas.