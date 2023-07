Succesvolle ‘Tour langs de boer’ krijgt een spin-off: ‘Willen educatie gaan verzorgen op basisscholen’

column Voor het eerst zag ik het nieuwe Rotterdam écht: een steeds ziellozer wordende stad

Ik was in het centrum, moest nog een artikel uitwerken en had geen uitgaansplannen. Daarom dook ik een koffietent in. Dat deed ik pakweg twaalf jaar geleden wekelijks. Al kwam van studeren of werken weinig terecht: om de haverklap kwam ik vrienden tegen, vooral mensen uit het uitgaansleven.