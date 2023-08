Stroomstoring rond Rotterdam Centraal verholpen, treinen rijden weer

Vleermui­zen zitten óók midden in Oud Gastel (en daarom zoemen daar minder muggen rond)

OUD GASTEL/WILLEMSTAD - Vleermuizen zitten werkelijk overal. Misschien ook wel in de kieren van jouw eigen muren. En voor je nu griezelend wegduikt: dat is dus góed nieuws. ,,Want zelfs de kleinste vleermuis eet per nacht zo driehonderd muggen.”