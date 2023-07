Stroomstoring in deel van Rotterdam verholpen

Lo werd ineens bijna blind, maar werkt nu vol aan zijn nieuwe droom

Het klinkt menigeen als ergste nachtmerrie in de oren: blind worden. Het overkwam Lo Jongbloed op latere leeftijd. Van wat moeite met het lezen van de letters op zijn laptop ging het bij hem in no-time naar een zicht van nog maar 5 procent. Maar Lo is geen type dat bij de pakken neerzit. Zo is hij samen met Welzijn Hoeksche Waard de initiatiefnemer van het openen van een Oogcafé.