Strijen ‘markt’ een tandje minder dit jaar, maar: ‘Grote jaarmarkt heeft nog wel degelijk toekomst’

Opening populaire ‘Beleef het en eet het’ valt in het water: ‘Vergunning gaat pas twee dagen later in’

Velen keken er naar uit. En boer Martin de Ruiter had de vergunning al wekenlang thuis liggen. Klein probleempje. Die vergunning gaat pas in op 15 augustus. Twee dagen nádat hij zijn Oogstmarkt in Strijen gepland had. Wat komende zaterdag dé feestelijke opening van het populaire evenement 'Beleef het en eet het’ had moeten worden, eindigt nu in een sof. ,,Dit weekend tóch opengaan, kost mij anders een boete van 8.000 euro.”