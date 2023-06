Strengere regels inspectie: seinen op rood voor populaire minitreintjes

Geplunder­de winkels, ingeslagen ruiten, uitgebran­de politiewa­gens: voorstel­ling biedt inkijkje in rellen

Geplunderde winkels en uitgebrande politiewagens. Die zwarte dag, twee jaar geleden tijdens de avondklokrellen op de Beijerlandselaan, is gegrift in het geheugen van menig Rotterdammer. Nu komt er een theatervoorstelling van, die een inkijkje biedt in de rellen. ,,We hebben het niet per se over corona, maar over de onvrede van jongeren die al begon voor corona.”