Strengere geluidscontroles leveren al tientallen boetes op: ‘Ga lekker ergens anders rijden met je motor’

Motoroverlast is geen onbekende klacht voor de gemeente Krimpenerwaard. Toch gebeurde er tot nu toe weinig mee. Enerzijds omdat de gemeenteraad twee jaar geleden besloot dat het geen wegen voor motoren wil afsluiten. Maar er is nog een reden. ,,Er is de afgelopen jaren weinig gecontroleerd op geluid, omdat de apparatuur niet beschikbaar was’’, aldus verkeerswethouder Pascal van der Herk in een commissievergadering.