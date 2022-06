Straten in de Tienvoet krijgen namen van verzetsstrijders die langs N217 gefusilleerd werden

Museum Hoeksche Waard geeft namen op oorlogsmo­nu­ment ‘Moeder’ een gezicht

Zaterdag 3 juli was er een emotionele kranslegging bij het oorlogsmonument ‘Moeder’ in Heinenoord. „Ik zit hier met een krop in mijn keel”, zegt Yolanda Nonner uit Rozenburg. „Na al die jaren grijpt het me nog steeds aan.” Haar vader was een van de tien verzetsstrijders die hier op 18 februari 1945 is gefusilleerd.

4 juli