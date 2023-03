Straks patatje en snacks te koop bij zwemplas in Simonshaven

Met hun Pa-Tatjes on Tour-wagen willen ze het leuker en makkelijker maken voor recreanten die een dagje willen zonnen, zwemmen of naar de speeltuin gaan. Mensen kunnen er patat, snacks en drinken kopen, geen bier.

,,We stonden hiervoor op onze oude plek bij de forellenvijver, aan de andere kant van het Bernissegebied, maar dat liep niet zo. Daarom gaan we het verderop proberen. We zijn binnenkort bij goed weer op onze nieuwe plek te vinden”, vertelt Gerard Stok.

Kinderen

Recreanten klagen al jaren over het gebrek aan horeca zo dichtbij de plek waar ze zonnen of zwemmen. Daar wordt nu in voorzien. De naam van het bedrijf is afgeleid van wat zijn kinderen vroeger altijd zeiden, zegt de Spijkenisser. ,,‘Papa, mag ik tatjes hebben’. Omdat ik vader ben, heb ik er ‘Pa-tatjes on Tour’ van gemaakt. Ik krijg er veel leuke reacties op.”