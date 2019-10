Stikstof zit nieuwe ‘woonwijkjes’ niet in de weg

‘Groeten uit...’? Nee! De Hoeksche Waard maakt zijn eigen ansicht­kaar­ten

9 oktober Hoeksche Waard Je kent ze wel: Groeten uit New York, Berlijn, Londen, Parijs of Kuala Lumpur. Maar sinds kort heeft ook de Hoeksche Waard haar eigen ansichtkaarten. Ze zijn te koop bij de VVV in Oud-Beijerland.