Steven (33) wilde een mooie knal tijdens de jaarwisseling, nu krijgt hij celstraf

Joyce opent Côte du Cool in Little C: 'Een roze en paarse wijnbar met winkel'

Als student zocht Joyce Cornelissen (34) urenlang in de supermarkt, op zoek naar goede wijn onder de vijf euro. De Rotterdammer volgde cursussen, opende een eigen webshop, stond op markten en proefde heel veel wijn. Nu is ze klaar voor het echte werk: een eigen bar en winkel in Little C.