Sterrenzaken zien omzet stijgen ondanks inflatie: ‘Als gasten binnen zijn, is de ‘sky the limit’

EBOH draagt derbyzege op aan teammana­ger die vader verloor: ‘Die goal was voor hem’

Een spektakelstuk à la de eerste onderlinge ontmoeting bleef uit, maar EBOH en Wieldrecht leverden zaterdag wél een onderhoudende stadsderby af. Met een doorslaggevende ketser, een fraai eerbetoon, een ‘man of the match’ die door één moment in een schlemiel veranderde, een verrassende matchwinner en een 1-0 triomf voor de thuisploeg met gevolgen.