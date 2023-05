Sterrenrestaurant Fred tijdelijk dicht vanwege lekkage in plafond: ‘Het is gewoon pech’

COLUMN ‘Straatmu­zi­kant’ Rodriguez geëerd in een prachtboek

Nog altijd kan ik niet over het Statenplein lopen zonder even aan hem te denken. Terwijl ik deze zin opschrijf kijk ik naar een prachtige foto van hem. Die staat op de cover van een boek met de toepasselijke, want álles zeggende, titel ‘Talent op drift’.