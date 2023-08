Steeds meer reizigers maken gebruik van RET, maar vervoerder blijft kampen met personeelstekorten

Terreur van de buurman: schreeuwen voor de deur en stenen door ruiten

Hij dreef bange buurtbewoners in de Oranjebuurt in Strijen jarenlang tot wanhoop: Martin T. (43). Zijn terreur bestond volgens hen uit overlast, vernielingen, beledigingen én bedreigingen. Zelfs zijn vader was niet veilig voor hem en werd met de dood bedreigd. T. verscheen woensdag in de rechtbank.