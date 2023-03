Steeds keerde vrouw terug bij gewelddadige ex, maar nu wil ze 'm nooit meer vergeven: 'Hart is gebroken’

Pop-up fietsen­stal­lin­gen en fietscoach maken einde aan het wildparke­ren op de Coolsingel

Het is een bekend probleem in Rotterdam: talloze fietsen staan los op straat. Er zijn genoeg stallingen, maar zelden in de buurt van de plek waar mensen hun rijwiel kwijt willen. Speciale pop-up fietsenstallingen met heuse ‘coaches’ moeten nu uitkomst bieden. Op de Coolsingel, bij de Bijenkorf, is de eerste geplaatst.