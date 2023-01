SteDoCo blijft in titelrace, belangrijke zege Oranje Wit en IFC staat al op 61 goals: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Jaap de Hoop Scheffer: afweerge­schut in Rotterdam­se haven plaatsen is ‘geen rare gedachte’

Voormalig Navo-secretaris Jaap de Hoop Scheffer vindt het ‘geen rare gedachte’ om na te denken over de plaatsing van een Patriot-systeem in de Rotterdamse haven. ,,De haven is belangrijk grondgebied. We moeten in staat zijn dat te verdedigen als het nodig is.”

21 januari