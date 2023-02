Statenlid: veerpont terug naar provincie, rol Blue Amigo uitgespeeld

Reddings­wer­kers uit regio naar Turkije: ‘Hopen slachtof­fers levend onder puin vandaan te halen’

De impact van de catastrofale aardbeving in Turkije en Syrië brengt ook de Dordtse regio in beweging. De Turkse gemeenschap heeft een inzamelingsactie op touw gezet. Daarnaast reizen reddingswerkers uit deze regio vandaag nog naar het getroffen gebied. ,,Het is zorgelijk, want het is juist gaan sneeuwen.’’

6 februari