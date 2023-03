Stakingen in de zorg: deze ziekenhuizen doen donderdag mee

Even klussen en drie uur later ligt er een jeu de boulesbaan in Heenvliet

Zo’n twintig mannen en vrouwen stroopten zaterdagochtend in Heenvliet de mouwen op: nog geen drie uur later lag er een jeu de boulesbaan. De klus was onderdeel van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.