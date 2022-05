Spontaan verliefd op buurtmeisje en nu een platinahuwelijk: Gerrit en Miep 70 jaar getrouwd

Ramen ingegooid en lamp gejat: vandalen beschadi­gen het ‘vuurbaken’ van Strijensas

Vandalen hebben het prominente vuurbaken in de nabijheid van de haven van Strijensas ernstig beschadigd. Alle karakteristieke rond gebogen ruiten van het monumentale baken zijn ingegooid. De lamp die nog aanwezig was, is verdwenen. Ook is er schade veroorzaakt aan een luik en de oude bedieningskast in de toren.

