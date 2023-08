Spijkenisserbrug gaat twee weken ’s nachts op slot voor testen en onderhoud

Bewoner zet alle gaspitten in flat open, waarna brand uitbreekt: ‘Herinner me flarden en flitsen’

Alle vier de gaspitten stonden open, hij was alleen thuis en zijn voetafdrukken stonden in het roet. Niemand twijfelt eraan dat Sander H. de woningbrand in zijn flat in Spijkenisse veroorzaakte, ook de 41-jarige verdachte zelf niet. Hij weet alleen totaal niet hoe dat dan moet zijn gebeurd. ‘De psychische problemen bij H. staan vast, de oorzaak van de brand niet’, zegt zijn advocaat.