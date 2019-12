Spekgladde wegen en ongelukken: waterschap verrast door nachtvorst

Vader mishandelt handhaver in bijzijn van zijn kinderen

15:17 Een handhaver van de gemeente is zaterdag in Mijnsheerenland bij een wegomlegging mishandeld door een automobilist. De twee raakten in een verhitte discussie die volledig escaleerde. De bestuurder sloeg en schopte de man en greep hem diverse keren bij de keel, terwijl zijn kinderen toekeken vanuit de auto. De politie heeft de man aangehouden in zijn woning.