Speeltuin Speelvlucht redt het al zestig jaar maar net: ‘We hebben geluk gehad’

Wietteler smeekt om in flat te mogen blijven: ‘Anders word ik dakloos’

,,Het was dom, dom, dom, maar laat me alsjeblieft in mijn woning blijven. Anders word ik dakloos.” Met deze smeekbede richtte een flatbewoner uit de Aalscholverstraat in Dordrecht zich tot burgemeester Wouter Kolff.