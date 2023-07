Speechen doen de meeste mensen niet graag, maar door deze app wordt dát makkelijker gemaakt

Last van kamernood? Bezoek aan de musical kan je aan een dak boven je hoofd helpen

Terwijl Simone Kleinsma in de hoofdrol schittert in de nieuwe musical De Hospita, haakt bemiddelingsbedrijf Hospi Housing creatief in. Wie een kaartje voor de show koopt, maakt meteen kans op een heuse woonplek. Een jaar lang gratis wonen bij een hospita in Nederland - en dát in tijden van woningnood. Daan Donkers legt uit.