Sparta winkelt opnieuw in Noorwegen en pikt stand-in voor Tobias Lauritsen op

Melkersen is een 20-jarige Noorse centrumspits die ook op de flanken uit de voeten kan. Hij speelde in Noorwegen voor Bodø/Glimt, Hødd en Ranheim voordat hij in januari 2022 bij Hibernian in Schotland tekende. Met name bij Ranheim kende hij een productief jaar met zeventien doelpunten op het tweede niveau van Noorwegen. De Noors jeugdinternational moet het bij Hibernian dit seizoen vooral doen met invalbeurten en hij scoorde nog niet.

Melkersen kent Kitolano van de Noorse jeugdelftallen en dus speelde de man die zaterdag nog de Rotterdamse derby tegen Excelsior (1-0) besliste een rol in de overstap. Overigens moet het komende halfjaar van Melkersen bij Sparta wel héél erg bevallen voordat de optie tot koop gelicht wordt. Hibernian spreekt van een 'seven-figure fee’ die de Rotterdammers moeten aftikken om de Noor definitief over te nemen, minimaal een miljoen dus.

Sparta was naarstig op zoek naar een extra spits achter Lauritsen, de onbetwiste eerste keuze voorin van trainer Maurice Steijn. Reservespits Mario Engels vertrok eerder deze transferperiode transfervrij naar Tokyo Verdy in Japan. Steijn liet na de wedstrijd tegen Excelsior weten deze week een nieuwe aanvaller in de gelederen te verwachten en verder tevreden te zijn over zijn selectie. Twee dagen later was de deal met Melkersen en Hibernian gemaakt.