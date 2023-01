Sparta verhuurt Lokilo, Melkersen kan debuteren tegen Cambuur

Jason Lokilo (24) wordt door Sparta verhuurd aan Istanbulspor. Op dit moment is de Belg in Turkije om zijn huurtransfer af te ronden. Hij is er dus morgen niet bij tegen Cambuur in Leeuwarden (20.00). Elias Hoff Melkersen (20) daarentegen kan zijn debuut maken voor de verrassing van de eredivisie.

Lokilo was één van de vele versterkingen van Sparta van afgelopen zomer. Velen maakten Sparta beter, zoals Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen, Shurandy Sambo en Nick Olij. Toch was het niet alleen maar hosanna wat betreft de zomerse nieuwkomers.

Eerder werd Charles-Andreas Brym, die zich ook deze zomer bij Sparta meldde, na twee invalbeurten alweer op huurbasis teruggestuurd naar zijn vorige werkgever FC Eindhoven. Nu vertrekt ook Lokilo na een halfjaar alweer. Hij speelt het restant van het seizoen op huurbasis (zonder optie tot koop) voor Istanbulspor. De Belg startte in de eerste drie eredivisiewedstrijden in de basis, maar belandde snel daarna op het tweede plan. Hij kwam tot acht minuten in de laatste tien wedstrijden.

Concurrentie

,,Lokilo en ook Brym willen op hun leeftijd spelen”, aldus trainer Maurice Steijn. ,,Die kans was voor beiden niet groot, mede door de concurrentie. Laat je zo iemand als Lokilo dan nog achttien wedstrijden op de bank zitten? Of verhuur je hem een halfjaar zodat hij aan spelen toekomt, sterker terugkomt en misschien volgend seizoen klaar is voor een basisplaats?”

Behalve Lokilo is ook Jonathan de Guzmán er niet bij tegen Cambuur. Hij traint wel weer mee bij Sparta en zit mogelijk tegen RKC, aankomende dinsdag, weer in de wedstrijdselectie. Wél is er plek in de groep voor Elias Hoff Melkersen (20), die deze week opgepikt werd bij Hibernian, op huurbasis met een optie tot koop.

,,Hij vult de plek van Mario Engels in”, legt Steijn uit. ,,Hij is een identiek type. Opportunistisch en in tegenstelling tot Lauritsen iemand die heel veel de diepte zoekt. En hij is veel jonger en heeft meer potentie, denken wij. Hij heeft er met zijn volle verstand voor gekozen dat hij de tweede spits achter Lauritsen is. Van wat we deze week op de training hebben gezien, denken we dat hij een zeer waardige vervanger voor Engels is.”

Volledig scherm Technisch directeur Gerard Nijkamp en de kersverse Sparta-spits Elias Hoff Melkersen. © foto: Carla Vos