Sparta's nieuwe werkelijkheid: ‘Kan geen kwaad om de verwachtingen beetje te temperen’

Nee, ook Maurice Steijn had niet verwacht dat de Brabanders zich op Het Kasteel zo diep zouden ingraven. En voor de fans van Sparta zal het even graven geweest zijn in het geheugen. Teams die zich dusdanig aanpassen aan de kwaliteiten van de Rotterdammers: het zal ongetwijfeld vaker in een droom zijn voorgekomen dan in de recente realiteit.

,,In mijn ogen was het de tweede keer was, want ik vond dat FC Groningen dat ook deed”, zegt Steijn. ,,Maar RKC deed het wel echt extreem. Dat geeft de status aan die we op dit moment hebben. We hebben veel punten verzameld, staan zesde, maar ik denk ook dat we veel respect afdwingen met de manier waarop we voetballen. Dat is iets waar we mee moeten leren omgaan.”

Quote Ik was verbaasd, we moeten er aan wennen. Het is een deel van het spel waarin wij nog niet zo thuis zijn Bart Vriends

Voor Bart Vriends, onderdeel van de Spartaanse verdedigingslinie die in de competitie inmiddels al viermaal op rij de nul heeft weten te houden, was de strijdwijze van de Waalwijkers ook een verrassing. ,,Ik was verbaasd. We moeten eraan gaan wennen. Het is een deel van het spel waarin wij nog niet zo thuis zijn. Hoe vaak hebben we het nu meegemaakt dat tegenstanders zich tegen ons zo ingraven? Het is duidelijk een compliment dat er meer rekening met ons wordt gehouden dan in het verleden.”

Eentonig

Een, gezien de prestaties van Sparta, verdiend compliment. Al zullen de fans het misschien één keer op die manier benaderen, daarna wordt het wellicht toch een beetje eentonig. ,,Het is een aspect van het spel waarin we ons nog kunnen ontwikkelen”, zegt Vriends.

Volledig scherm Tobias Lauritsen van Sparta vindt twee RKC'ers op zijn pad. © ANP / ANP

Maar, vult Vriends tegelijkertijd aan: misschien is het verwachtingspatroon ook wel erg hoog. ,,Het zou geen kwaad kunnen om de verwachtingen een beetje te temperen. Nu krijg je soms het gevoel dat men denkt dat we iedereen wel even naar huis tikken. RKC heeft echt een uitstekende ploeg, datzelfde geldt voor NEC. Dat we staan waar we staan, is verdiend. Maar dat wil niet zeggen dat we die ploegen mijlenver voorbijgestreefd zijn. Het is ook gezond om de boel weer een klein beetje in perspectief te zien.”

Feyenoord

Sleutelen aan het verwachtingspatroon: dat Vriends dat punt aanstipt is begrijpelijk, al zullen de meeste fans natuurlijk hopen dat Sparta deze uitzonderlijke lijn weet door te trekken. Gerekend over de laatste vijftien wedstrijden staat Sparta in de eredivisie tweede en moet het alleen Feyenoord boven zich dulden.

Quote Het loopt gewoon hartstikke goed. Maar we zijn geen ploeg die al die teams nu opeens met de rug tegen de muur gaat zetten Bart Vriends

,,Daar hoeven we ook niet bescheiden over te doen”, zegt Vriends. ,,Dat is knap. Het loopt gewoon hartstikke goed. We zijn super steady, krijgen bijzonder weinig tegengoals en combineren er bij vlagen ook lustig op los. Je ziet wat het gevolg is. Dat RKC denkt: nou, laten we de 0-0 koesteren. Want als wij de bal vanaf minuut tien onder onze voet hadden gehouden, hadden ze het ook goed gevonden. Maar we zijn geen ploeg die al die teams nu opeens met de rug tegen de muur gaat zetten. Zo ver zijn we ook nog niet.”

Blessure Koki Saito

Tegen NEC hoopt Sparta een volgende stap te zetten, want dit seizoen won de Kasteelclub slechts één keer van een ploeg die bij het ingaan van de speelronde in het linkerrijtje bivakkeerde. Vervelend is in dat opzicht het nieuws dat Sparta ongeveer vier weken geen beroep kan doen op Koki Saito. ,,Een speler die in de heel kleine ruimte iets kan creëren”, volgens Steijn. En juist dat zijn de spelers die, wanneer tegenstanders zich terugtrekken, iets kunnen forceren. ,,Maar soms moet je ook opportunistisch spelen”, zegt Steijn. ,,En dat deden we tegen RKC, in vergelijking met de voorgaande wedstrijden, te weinig.”

