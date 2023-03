Sparta mag blijven dromen van play-offs om Europees voetbal na zege op tiental Vitesse

Feestelij­ke lancering Zadenbibli­o­theek Hoeksche Waard: ‘Voor iedereen die groene vingers wil kweken’

In de Bibliotheek Hoeksche Waard vind je sinds kort een houten kast met een groeiende collectie aan zaden van groenten, kruiden en bloemen. Dit is de Zadenbibliotheek Hoeksche Waard. Een initiatief van Harry Wildenberg, die deze natuurlijke verzameling vrijdag 24 maart om 19.30 uur in de bieb van Oud-Beijerland feestelijk lanceert.