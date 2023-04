Sparta komende weken zonder Vriends en De Guzmán, einde seizoen voor Rick Meissen

LIVE eredivisie | Excelsior kan uitsteken­de zaken doen met zege op Go Ahead Eagles

Nummer zestien Excelsior heeft een stevige voorsprong op de ploegen die in direct gevaar zijn, maar zou maar wat graag ook de nacompetitie ontlopen. Met een overwinning op nummer twaalf Go Ahead Eagles zou de ploeg van Marinus Dijkhuizen goede zaken doen. Vanaf 20.00 uur volgen we hier de belangrijkste ontwikkelingen.