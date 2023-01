Sparta kan in bekertoernooi niet stunten tegen PSV en is uitgeschakeld

Na het verdienstelijke punt in de eredivisie zaterdag tegen PSV (0-0) was een bekerstunt drie dagen later op Het Kasteel ver weg voor Sparta, al gaf gegrabbel van PSV’s bekerkeeper Joël Drommel nog even hoop. De Eindhovenaren wonnen vanavond uiteindelijk verdiend met 1-2 en voor Sparta kan de blik op de competitie én de Rotterdamse derby.

Het vertrouwen was er, in en rondom Het Kasteel, na een uitstekende eerste seizoenshelft en een niet onverdiend punt tegen PSV afgelopen zaterdag. Een bekerstunt à la 2016, toen PSV er op een dinsdagavond met 3-1 afging tegen Sparta, werd niet ondenkbaar geacht.

Maar al vrij snel na de aftrap werd het perspectief troebel. PSV begon net als afgelopen zaterdag veel sterker, maar afgelopen weekend richtte Sparta zich vrij snel weer op. Juist dát lukte vanavond lange tijd niet. PSV creëerde aanvankelijk ook geen kansen, maar behield het overwicht en sloeg uiteindelijk alsnog toe. Voor rust stond er al een voor PSV comfortabele 0-2 op het bord door een fraai doelpunt van Xavi Simons en een van richting veranderd schot van Noni Madueke. Ook Anwar El Ghazi miste nog een reuzenkans.

Spaarzaam

Defensief stond het aan Sparta-zijde niet eens zoveel minder dan zaterdag, alleen was PSV nu efficiënter. Tegelijkertijd was Sparta in balbezit ook veel slordiger dan afgelopen weekend. De spaarzame uitbraken in de eerste helft gingen telkens gepaard met slordig balverlies of een slechte eindpass, van spelers als Vito van Crooij en Arno Verschueren die in aanvallend opzicht juist zo belangrijk waren in de eerste seizoenshelft. PSV oogde ook veel stabieler met Guti op het middenveld, die zaterdag nog op de bank zat.

Bekerkeeper Joël Drommel kreeg vrijwel niets te doen aan Eindhovense zijde, tót hij een keer wel moest ingrijpen bij een voorzet en dat verkeerd deed. De doelman die toch al een verleden heeft met ketsers liet de bal los en Verschueren kon daarvan profiteren. Dat was na een uur spelen en het eerste moment waarop ineens toch hoop was op goed resultaat. Niet veel later was invaller Koki Saito, een heerlijk opportunistische speler voor dit soort momenten, zowaar dichtbij de gelijkmaker.

Bekerdroom

Even was daar weer die bekerdroom, maar baten mocht het uiteindelijk niet. Drommel redde in blessuretijd nog wel knap op een inzet van Tobias Lauritsen. Zuur voor trainer Maurice Steijn was natuurlijk dat hij van tevoren had uitgesproken liever in de beker te willen winnen van PSV dan in de competitie. Hij kon het puntje in Eindhoven koesteren, maar moest vanavond toezien hoe zijn Sparta een uur lang geen vuist kon maken en het laatste halfuur niet kon doordrukken. Een schande is dat niet, natuurlijk, tegen een titelkandidaat en de bekerwinnaar van vorig seizoen.

Zoals de uitschakeling in de tweede ronde van de beker niets afdoet aan de prestaties in de eredivisie. Want daar kan nu de blik in z’n geheel op, de competitie. Zaterdag kan een belangrijke volgende stap gezet worden in de subtop met de Rotterdamse derby tegen Excelsior, om 21.00 uur. Of oud-Excelsior-speler en Sparta-aanvoerder Adil Auassar kan meedoen is nog even de vraag, want hij viel na een krap uur tegen PSV geblesseerd uit. Hoe dan ook, een zege op de stadsgenoten poetst de bittere nasmaak van de uitschakeling tegen PSV voor een groot deel wel weg, zo veel is wel duidelijk.