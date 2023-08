Sparta is na overtuigende overwinning in Heerenveen koploper en hoopt op het behoud van sterkhouders

De transfer­markt nadert zijn einde, de sterspe­lers dragen het shirt van Sparta nog

In aanloop naar de derde speelronde de ‘Big Five’ nog aan boord hebben: dat had niemand op Het Kasteel verwacht. Het meest opvallend is dat er op Vito van Crooij, de meest waardevolle Spartaan van vorig jaar, nog altijd geen bod gedaan is. De transfermarkt is nog een krappe week geopend, tot en met 1 september.