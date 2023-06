Sparta doet geweldige zaken in strijd om Europees ticket na memorabele avond in Utrecht

Korenmolen De Goede Hoop maalt weer voor meel

Korenmolen De Goede Hoop in Mijnsheerenland kan weer malen. Na eerdere ingrijpende restauraties, waardoor de witte molen aan de Binnenmaas weer draaivaardig werd, is de laatste jaren gewerkt aan het maalvaardig maken. Met succes, want vanaf vrijdag 2 juni draait en maalt-ie weer.