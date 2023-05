Spanning stijgt bij Hockey Club Rotterdam: ‘Voor veel jongens is het de eerste keer’

interview Het verhaal achter tranen van Hannie: ‘Hou je kinderen in de gaten, voordat je ’t weet ben je ze kwijt’

Het filmpje van een huilende Hannie in een rolstoel tijdens de Feyenoord-huldiging, mét foto van haar overleden zoon Hobie, ontroerde heel Nederland. Dit is het verhaal achter de tranen. ,,Houd je kinderen in de gaten. Voordat je het weet, ben je ze kwijt.”