Spannende maanden: komen er vijf windmolens achter Spijkenisse, drie of geen één?

Nog altijd geen spoor van gestolen terraskat Lex, maar z'n baasje geeft de moed niet op

Kater Lex en de twee vrouwen die hem dinsdag op klaarlichte dag van een terras in historisch Delfshaven ontvoerden, zijn nog altijd spoorloos. ,,Ik hoop dat die dames hem vanuit een goed hart hebben meegenomen en nu denken: Huh, we hebben blijkbaar iets verkeerds gedaan en hem terugbrengen’’, zegt baasje Hamp Harmsen, die de hoop nog niet is verloren.