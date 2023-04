Soufiane Touzani gaat viraal na panna bij koning Willem-Alexander

MET VIDEO Doodzieke Sonja (71) had nog één wens: ‘Donderdag, donderdag, fluisterde ze’

Een week geleden overleed haar man, zelf is Sonja Boertje (71) uit Rotterdam-Lombardijen doodziek. Eén hartenwens had ze nog: het koningspaar ontmoeten. Dat lukte, donderdag tijdens Koningsdag in Rotterdam. Het werd ‘een dag om nooit te vergeten’.